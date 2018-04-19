Özgür KAYNAR: İstismar kaybetti

İzmir Ticaret Odası'nda
çeyrek asır sonra gelen değişime, ben farklı bir minvalden bakıyorum. Mahmut Özgener'in
başkanlığa seçilmesine, İzmir'e kan kaybettiren istismarcı siyaset direncinin kırılması açısından yaklaşıyorum.
İzah edeyim...
Son yıllarda bu kentte koltuğunu kaybetmek istemeyenler, direksiyonu kirli siyasete kırmayı alışkanlık haline getirdi.
Nerede bir sandık kurulsa, yarış normal mecrasından saptırıldı, projelerden çok kara propagandadan medet umuldu.
Statükoyu sürdürmeye, başarısızlıklarını perdelemeye kalkanlar en çok da hepimizin milli kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder'i
istismar etti.
Atamız ve Cumhuriyet değerlerimiz siyasete alet edilirken, rakipler yaftalanarak yarış dışına itilmek istendi.
Ne yazık ki milli hassasiyetlerin istismarına dayanan bu kara siyaset pek çok kez seçimlerin seyrini değiştirdi.
Bunun sonucunda kimin kazandığı, kimin kaybettiği ve İzmir'in nerede olduğu İzmirlinin takdiri!..
Bir ilk oldu ve hedef saptırmaya dayalı kara propaganda, en büyük yenilgiyi İzmir Ticaret Odası seçimlerinde aldı. Mahmut Özgener
ile Ekrem Demirtaş
arasındaki çekişmeyi genel siyasetin
bir parçası gibi göstermeye kalkanlar,
İzmir İktisat Kongresi'nden günümüze
uzanıp tarih dersi vererek dengeleri
değiştirmeye çalışanlar ile Atamızın ardına
saklananlar kaybetti.
Umarım ki yarışı kulvarından çıkarmayı hedefleyen istismar siyaseti bundan böyle itibar görmez ve de ortak değerlerimiz koltuk mücadelesine hiçbir zaman alet edilmez.
Son olarak...
25 yıl sonra değişim rüzgarının estiği İzmir Ticaret Odası'na yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Mahmut Özgener'i Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptığı dönemde daha yakından tanıma fırsatı bulmuştum.
İzmir'de şu an inşa edilen statlar için ilk girişimleri
9-10 yıl önce Futbol
Federasyon Başkanlığı sırasında
başlatmıştı.
Şimdi hızla hayata geçirilen, tamamlandığında büyük bir eksikliği giderecek projeleri o dönem heyecanla bana anlatmış, ben de köşemden duyurmuştum.
Özgener, aynı heyecanı ve girişimci ruhu İzmir Ticaret Odası'na da taşıyacaktır.
Proje ve çözüm odaklı anlayışı ile sadece Türkiye'nin 3'üncü büyük kentinin ticaret yaşamına değil, ülkemiz iş dünyasına da yeni bir dinamizm ve ivme katacaktır.
Yolu açık olsun...