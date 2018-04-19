Profesyonel liglerde ilk kupasını alıyor

TFF 3. Lig 1. Grupta ligin bitimine 5 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Manisa
Büyükşehir Belediyespor Kulübü kupa sevincinin taraftarının önünde yaşayacak. Manisa BBSK Pazar günü saat 15.30'da Mümin Özkasap Stadında oynayacağı Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak. 2. Lig'e şirketleşerek isim, renk ve logo değişimi ile girmeye hazırlanan Manisa BBSK'da bu yöndeki kararın alınması için haftaya kongre kararının alınması planlanıyor. 1994 yılında Manisa Belediyespor olarak kurulan kulüp 2014 yılında Manisa'nın, büyükşehir belediyesi olması üzerine yoluna Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak devam etti. Manisa BBSK son iki sezondur 3. Lig'de mücadele ediyordu.