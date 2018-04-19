Uşak’tan Doğu Guta’ya yardım eli

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terörden etkilenen sivillere yönelik çeşitli yardım kampanyalarına imza atarak Uşak
lı vatandaşların yardımlarını bölgeye götüren Uşak Belediyesi bu kez Doğu Guta'daki masum halka elini uzattı. Uşak belediye başkan yardımcılarından ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, Doğu Guta bölgesindeki mağdur sivillere yönelik toplanan 5 bin adet battaniyeyi teslim etmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Burada terörden etkilenen sivillerle sohbet eden heyet, yaşanılan zorlukları bizzat halktan dinledi.