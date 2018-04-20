2 yaşındaki bebeği hırsızlığa alet ettiler

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kentteki 8 AVM mağazasından arka arkaya giyim, kıyafet ve ayakkabı hırsızlığı ihbarları alınca harekete geçti. AVM'deki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir adamın çaldığı malzemeleri bebek arabasında bulunan özel bölmeye koyduğunu tespit etti. Karı kocanın kullandığı aracın plakasını da belirleyen ekipler otomobilin kiralık olduğu bilgisine ulaştı. Araca takip sisteminden ulaşan polis ekipleri zanlıların Akhisar'da olduğunu belirledi. Hırsızlık yapan karı koca düzenlenen operasyonla Akhisar'da kıskıvrak yakalandı. İmam nikahlı evli zanlıların kimliklerinin Ebru Pınar B. (31) ile Fas uyruklu Selim M. (49) olduğu tespit edildi. Selim M. başta kendini Suriye uyruklu Jamal Dauda olarak tanıtsa da polisler gerçeği kısa sürede anladı. Polisler tarafından hırsız çiftin kullandığı otomobilde yapılan aramada adeta bir mağaza dolusu ayakkabı ve kıyafet bulundu. Aramalarda ele geçirilen 32 çift ayakkabı, 28 tişört, 9 ceket, 46 pantolon, 6 şort, bir cüzdan, bir çanta, bir şapka, 1 yelek, 2 şişirilebilir yastık, 2 tencere, 2 terlik, bir çatal kaşık seti, 2 bıçak, 2 adet 6'lı çay bardağı ve çeşitli eşyalara el konuldu. ALARMI ENGELLİYOR
Öte yandan yapılan incelemede hırsızlık yapan karı kocanın çaldıkları malzemeleri 2 yaşındaki çocuklarının bebek arabasına ekledikleri kutunun içine attıkları, mağazadan çıkarken bu sayede alarmın çalmadığı öğrenildi. Özel yapım kutunun etrafının alüminyum malzeme ile kaplı olduğu ve bu nedenle alarmların çalmadığı tespit edildi. Bebek arabasına polisler tarafından el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
karı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.