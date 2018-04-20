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Akhisarlılar sokaklara taştı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Akhisarlılar sokaklara taştı
Türkiye çapından 158 takımın katılımıyla start alan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Süper Lig lideri Galatasaray'ı ilk maçtaki 2-1'lik mağlubiyete rağmen deplasmanda 2-0 yenerek eleyip tarihinde ilk kez finalist olan Teleset Mobilya Akhisarspor, tüm ilçeyi sokaklara döktü. Akhisarlılar, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Spor Toto Süper Lig'de bu yıl istikrarsız bir görüntü sergileyen yeşil-siyahlı ekip, finale çıkarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya da çok yaklaştı. Akhisarspor, 9 Mayıs'ta Yeni Diyarbakır'daki finali kazandığı takdirde hem kupayı kaldıracak hem de yeni sezonda direkt UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek.
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Akhisarlılar sokaklara taştı
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