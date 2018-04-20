ALS hastası olan eşine ömrünü adadı

İzmir
'de 1997 yılında evlenen 47 yaşındaki Ayşe Cansaran ile 52 yaşındaki Murat Cansaran'ın hayatı 11 yıl önce alt üst oldu. Murat Cansaran'a ALS teşhisi konuldu. Hastalıkla, eşiyle birlikte mücadele etmek için söz veren Ayşe Cansaran, sekreter olarak çalıştığı işini bırakıp eşine destek olmaya başladı. ALS hastası eşinin 7 gün 24 saat her şeyiyle ilgilenen, bütün ihtiyaçlarını karşılayan, yanından bir an bile ayrılmayan Cansaran, gerçek aşkın yüce bir değer olduğunu çevresindekilere gösterdi. 21 yıllık eşinin elini hiçbir zaman bırakmadığını belirten Ayşe Cansaran, "Eşim hastalığı nedeniyle felç oldu. Ben ancak eşimin gözlerine baktığımda mutluluk gördüğümde nefes alıp, yaşayabiliyorum. O varsa ben de varım. Murat'ın hem eşi hem annesi, bakıcısı, hemşiresi ve elimden geldiği karar doktoru olmaya çalışıyorum. Bir insanın hayatı, kaderi sizin elinizde. Eskiden birlikte müzik dinlerdik. Şimdi dinlediğimiz tek müzik, solunum cihazının alarm sesi ve eşimin nefes sesi. Tek isteğim eşimle beraber yaşlanmak. Tüm fedakarlığı yapmaya hazırım" diye konuştu.