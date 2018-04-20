Büyükşehir Köşk’te hizmetlerini sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde yoğun çalışma programı uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uzun yıllardır bakım görmeyen birçok yolun yapım ve onarımını tamamlıyor. Köşk İlçesinin Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde ASKİ ekipleri kanalizasyon hattı düzenlemeleri ve içme suyunun tamamen yenilenmesinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı alanda çalışma yapan ekipler temel malzeme seriminden sonra yakışık 17 bin metre kare sıcak asfalt çalışmasının da sonuna gelmek üzere devam eden faaliyetlerin yanı sıra tüm caddenin kaldırımlarının yenilenmesi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Vatandaşlar, uzun süredir yapılamayan yolların büyükşehir tarafından asfaltlanmasından memnuniyetlerini belirtirek; "50 yıldır Köşk'te yaşıyorum; böyle ilgi böyle hizmet görmedik. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nden yaya olarak dahi zor geçiyorduk. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun sayesinde Köşk ilçemiz tarihinde görmediği hizmeti alıyor. Yol, çağdaş yaşamın, çağdaş kent oluşumunun başlangıcıdır. Yalnızca Köşk merkez değil; köylerimize de sürekli hizmet geliyor. Özlem başkanımız çok başarılı, sonuna kadar yanındayız. Allah razı olsun. dedi.



Çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirten Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Yücel Apaydın, "Allah razı olsun yollarımız çok güzel oldu. Ekiplerimiz durmadan çalışıyor. Başkanımız Çerçioğlu Köşk'ümüz ile ilgileniyor. Bunu da yapmış olduğu çalışmalardan görüyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU