Denizli’den sağlık hamlesi

Denizli
Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir sağlık tesisi daha kazandırdı. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yapılan semt polikliniği için 3 bin metrekarelik arsasını bedelsiz olarak tahsis eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üçler ve Bağbaşı Mahallesi'ne kazandırdığı 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunu tamamlamasının ardından Merkezefendi Mahallesi'nde hayata geçirdiği sağlık tesisini de bitirdi. İçerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Merkezi (UMKE) 112 Acil ve Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) bulunduğu sağlık kompleksi yaklaşık bin 200 metrekare alana kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bölge halkının sağlık merkezi taleplerine yanıtsız kalmadıklarını vurgulayarak, "Denizlimizde taş üstüne taş koymak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa oradayız. Şehrimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması adına sağlık yatırımlarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. Bölge halkının sağlık merkezi taleplerine yanıtsız kalmadıklarını vurgulayan Zolan, "Denizlimizde taş üstüne taş koymak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa oradayız. Şehrimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması adına sağlık yatırımlarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.