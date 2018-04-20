Erkenci kirazı pazarda

Kuzey Yarımküre'de ilk olarak Manisa
'da yetişen erkenci kiraz türü pazardaki yerini aldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilde kiraz da pazara erken düştü. Bu yıl rekolteden memnun olan çiftçiler ve tüccarlar, erkenci kirazı ihraç ediyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy'de kurulan kiraz pazarına ürünlerini getiren çiftçiler, tüccarlara rahatça satış yapabiliyor. Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suphip Kocagöbek, "Kirazları başta Avrupa, Rusya ve yeni olarak da Uzak Doğu'ya göndermeye başladık" dedi.