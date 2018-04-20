Fenomen Saniye anne hacker kurbanı oldu

İzmir
'de damar tıkanıklığından sağ bacağı kesilen oğlunun protez bacak masrafını karşılamak için görüntü paylaşım ağı YouTube üzerinden sanal aşçılık yapan 76 yaşındaki Saniye Karataş, zamanla sosyal medyada fenomen oldu. 'Saniyeanneyemekleri' adlı hesaplarının YouTube'da 186 bin, Facebook'ta 133 bin, Intagram'da ise 111 bin takipçiye ulaştı. Takipçi sayısı kısa sürede artan Saniye anne, hacker saldırısına uğradı. Karataş'ın önce Facebook hesabını ele geçiren hacker, ardından internet sitesini ve 111 bin takipçili Instagram hesabını üzerine aldı. Saniye Karataş'ın yemek paylaşımlarına alışan takipçileri, sayfalardaki kuru kafa ve Adolf Hitler görsellerini görünce şaşırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından hacker takibe alındı.