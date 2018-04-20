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Görme engellilere +1 destek

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Görme engellilere +1 destek
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), "Sensiz yarımız, birlikte tamız" adıyla çok özel bir projeye imza attı. Ünlülerin de destek verdiği proje kapsamında down sendromlu çocuklar, görme engelli arkadaşlarına ışık olmak için dans etti. Tüm geliri, 2004'ten bu yana Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki görme özürlülere ücretsiz olarak Braille kabartma baskılı ve sesli kitaplar ulaştıran TÜRGÖK'e bağışlanacak olan proje kapsamında, Folklor Derneği bünyesinde dans eden down sendromlu 36 genç, görme engelli arkadaşları için sahneye çıktı.
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