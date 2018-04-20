Göztepe galibiyet serisi peşinde

Spor
Toto Süper Lig'de pazar günü kupa finalisti Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak Göztepe, rakibini yenip ikinci yarıda ilk kez seri yakalamayı planlıyor. Geçen hafta Bursaspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürmek isterken, deplasman fobisini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İkinci yarıda yaşadığı düşüş nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Göz-Göz, kazandığı Sivasspor ve Antalya
spor maçlarının ardından puan kaybetti. İkinci yarıda üst üste galibiyet alamayan Göztepe büyük avantaj tepti. Göz-Göz, 2018 yılında dış sahada henüz 3 puanla tanışamadı.