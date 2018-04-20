İşadamına son veda

İzmir
'in Torbalı İlçesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren Zafer Tuğla Fabrikası'nın sahibi evli 3 çocuk babası 46 yaşındaki Murat Öğüt'ün cesedi yakılmış halde aracının içinde geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde tarım işçileri tarafından bulundu. Murat Öğüt'e ait olduğu tahmin edilen 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili Murat Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Öğüt ile 24 yaşındaki mimarlık fakültesinde okuyan oğlu Hadi Öğüt, 19 yaşındaki oğlu Batuhan Öğüt ile Coşkun Gündüz'ü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen
zanlılar çıkarıldıkları mahkede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşadamı Cihat Murat Öğüt'ün İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan DNA incelemesi dün tamamlandı. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Cihat Murat Öğüt'e ait olduğu kesinleşti. Öğüt, dün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.