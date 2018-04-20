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Jet hızıyla levha asıldı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Jet hızıyla levha asıldı
2017'de yapılan referandumda Türkiye'nin en büyük seçim koordinasyon merkezlerinden birini açan AK Parti Buca İlçe Başkanlığı, seçimlere en hazır ilçe olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziranda seçime gidiyoruz" açıklamasının ardından 3 saat içinde Seçim Koordinasyon Merkezi tutuldu ve tabelası asıldı. İlçe Başkanı Mustafa Arslan, "Gecemizi gündüzümüze katarak 24 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarımızı bu koordinasyon merkezimizde planlayıp uygulamaya koyacağız" dedi.
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Jet hızıyla levha asıldı
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