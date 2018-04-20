Karşıyaka’nın ruhsat başvurusu reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

Yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı için, yüklenici firmanın Karşıyaka Belediyesi'ne inşaat ruhsat başvuru yapması camiyayı ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Başvurunun ardından 60 günlük yasal sürenin dolmasını bekleyen yüklenici firmaya, belediye sürenin dolmasını beklemeden cevap verdi. Karşıyaka Belediyesi, yapımına baştan beri karşı çıktığı stat için yine çeşitli bahaneler öne sürerek ruhsat başvurusunu reddetti. Stadın inşaat ruhsatı için Karşıyaka Belediyesi'nden olumsuz yanıt alan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Karşıyaka Spor Kulübü ve REC Uluslararası Yapı İnşaat, başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na taşıyacak. Stat için ruhsat bakanlık kararıyla alınmaya çalışılacak. Bu süre içinde projenin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi için de gerekli protokoller yapılacak. Dava açan 7 şahıs ise süreç içinde ikna edilmeye çalışılacak.Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı. Arslan'ın yerine sezon sonuna kadar takımı maçlara Altyapı Koordinatörü Erol Özgür çıkaracak.