Kilo verdi model olmak istiyor

Ailesiyle İzmir
'de yaşayan 18 yaşındaki Ecem Akkuleliler, lise 4. sınıftan itibaren hızla kilo almaya başladı. Özellikle okul kantininden aldığı fast food yiyecekler nedeniyle kilo almaya devam eden genç kız geçen yıl 100 kiloyu aştı. Sağlık sorunları da baş göstermeye başlayınca genç kız, ailesiyle konuşup çözüm yolları aramaya başladı. Arkadaşlarının, 'şişko' , 'obez' diyerek kendisiyle alay etmesinden bunalan genç kız, zayıflamak için Obezite Cerrahı Op.Dr. Tufan Ergenç ile tanıştı. Genç kız 7 ayda 40 kilo verdi. İstanbul'daki birkaç cast ajansından teklif aldı. İzmir'deki birkaç mankenlik ajansına başvuran genç kız, modellik yapmak istiyor.