Kuşadası Belediyesi’nden 23 Nisan çocuk şenliği

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında gün boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, 23 Nisan Pazartesi günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Adagöl Mesire Alanı, Güzelçamlı Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu bahçesi ve Davutlar Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maskot, animasyon gösterileri, çeşitli konser, yarışma ve atölye çalışmalarının ile ikramların yer alacağı Çocuk Şenliği'nde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılacak. Adagöl Mesire Alanı'nda düzenlenecek olan etkinliklere katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için 11.30-17.00 saatleri arasında her yarım saatte bir Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden ücretsiz araç kaldırılacak.

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