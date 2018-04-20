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Nazilli'ye bahar geldi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Nazilli'de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimlerini gerçekleştiren ekipler Nazilli'yi rengarenk yaptı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:31
Nazilli'ye bahar geldi

Hürriyet Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı, Atatürk Parkı, 23 Nisan Parkı ve Uğur Mumcu Parkı gibi ilçenin merkezi noktaları başta olmak üzere cadde ve parkları süsleyen ekipler, yaklaşık 210 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Bir taraftan da peyzaj düzenlemelerine, yabancı ot temizleme ve mevsimlik budama işlerini bitiren ekipler Nazilli'ye bahar havasını getirdi.
Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

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Nazilli'ye bahar geldi
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