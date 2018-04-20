Şengül: Kongre iptali yok, şöleni var

Erken seçim kararının ardından, İzmir
'de gözler AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi'ne çevrildi. Kongrenin iptal edilmeyeceğini vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Kongre hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Programımızda herhangi bir değişiklik yok. Allah'ın izniyle 28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te 100 bin kişilik miting havasında geçecek bir toplantıyla kongremizi gerçekleştireceğiz. Belki de seçimin startını İzmir'den vereceğiz" dedi. AK Parti teşkilatlarının her daim sahada ve seçime hazır olduğunu dile getiren Şengül, "Teşkilatımıza güvenimiz tam. Adeta bir şölen, bir miting havasında geçecek kongremizde seçime ne kadar hazır olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana göstereceğiz. Yıllardır olduğu gibi 'Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam' demek için tüm İzmirli hemşerilerimizi 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu'na davet ediyorum" diye konuştu.