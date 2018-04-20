Yıldırım’dan İzmir masası

Seçim süreçlerini tamamlayan İzmir
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, ve İzmir Ticaret Borsası'nın birlikte ilk hareketi Başbakan Binali Yıldırım
'ı ziyaret etmek oldu. Oda-Borsa Başkanları, Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik heyetin kabulünde AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Nükhet Hotar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve İzmir Ticaret Odası geçmiş dönem Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Necip Kalkan da yer aldı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Heyet üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "İzmir'in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden çok memnun oldum. Bu birlik ve beraberlikten çok büyük bir sinerji doğacak. Şimdi sizden bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir'e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum" dedi. Heyet üyeleri, ziyaretin anısına Başbakan Binali Yıldırım'a seramikten el yapımı lale ve yöresel ürünler takdim etti. Heyet, daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hisarcıklıoğlu, yeni yönetimlere görevlerinde başarı dileklerini iletti. Hisarcıklıoğlu, "İzmir'den gelen bu birlik ve beraberlik devam etsin. Şimdi hep birlikte çalışma, üretme zamanı. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. DEĞİŞİM BAŞLADI
Ziyareti değerlendiren İZTO Başkanı Özgener, "Göreve başlar başlamaz seçim sürecinde belirttiğim ilk yapacağımız değişim, yönetim anlayışı idi. Çok daha fazla katılımcı uzlaşmacı, üyelerimizin karar aşamasında önemli rol oynayıcı, değişimin hissedileceği bir yönetim anlayışı ile iyi bir görev süresi tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu birlik ve beraberlikle tüccarımız, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz için projelerimize odaklanacağız" dedi. EBSO Başkanı Yorgancılar, "Her iki ziyarette de İzmir'in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bize düşen, bu birlik ve beraberlikle ortaya çıkan sinerjiyle güzel işlere imza atmak olacak" diye konuştu. İTB Başkanı Kestelli, "Yeni dönemin işaret fişeği Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmek oldu. Çünkü yıllardan sonra üç kurum; birlikte hareket etme şansını yakaladık. Bundan sonra da güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.