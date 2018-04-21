12 futbolcu yol ayrımında

TFF 2. Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından 38 yıl sonra 3. Lig'e düşen Karşıyaka'da, sezon sonunda 12 futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması sıkıntı yarattı. Son 2 sezondur transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan İzmir ekibinde, Tayfun, Mustafa Aşan, Abdülhamit, Mahmut, Arif, Metin, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Onur 31 Mayıs'ta serbest kalacak. 3'üncü Lig'de tecil hakkı bulunmadığı için askerlik engeline takılan Mustafa Aşan ve Battal'ın takımda kalması zor. Yeni sezon ortasında tecilleri bitecek Cenk ve Hakan'ın da durumları belirsiz. Transfer yasağını kaldırmak için 15 milyon lira borç ödemesi gereken yeşilkırmızılılar, şirketleşme görüşmelerinden sonuç alınamazsa mevcut kadrosunu ana hatlarıyla koruma yoluna gitmeyi değerlendiriyor.

GENÇLERE ŞANS

Son aylarda Doğukan, İlyas, Görkem gibi gençleri vitrine çıkaran Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan'ın vedası sonrası sezon sonuna kadar dümene geçen altyapı koordinatörü Erol Özgür, kalan 3 maçta gençlere şans vererek yeni sezondaki alternatifleri artırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılarda divan kurulu, 25 Nisan Çarşamba günü toplanarak kulüpteki gelişmeleri görüşecek.