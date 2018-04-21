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12 futbolcu yol ayrımında

3. Lig’e düşen transfer yasaklısı KSK’de as kadrodan 12 ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması camiayı tedirgin ediyor

Giriş Tarihi: 21.4.2018
12 futbolcu yol ayrımında

2. Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından 38 yıl sonra 3. Lig'e düşen Karşıyaka'da, sezon sonunda 12 futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olması sıkıntı yarattı. Son 2 sezondur transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan ekibinde, Tayfun, Mustafa Aşan, Abdülhamit, Mahmut, Arif, Metin, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Onur 31 Mayıs'ta serbest kalacak. 3'üncü Lig'de tecil hakkı bulunmadığı için askerlik engeline takılan Mustafa Aşan ve Battal'ın takımda kalması zor. Yeni sezon ortasında tecilleri bitecek Cenk ve Hakan'ın da durumları belirsiz. Transfer yasağını kaldırmak için 15 milyon lira borç ödemesi gereken yeşilkırmızılılar, şirketleşme görüşmelerinden sonuç alınamazsa mevcut kadrosunu ana hatlarıyla koruma yoluna gitmeyi değerlendiriyor.

GENÇLERE ŞANS
Son aylarda Doğukan, İlyas, Görkem gibi gençleri vitrine çıkaran Karşıyaka'da teknik direktör 'ın vedası sonrası sezon sonuna kadar dümene geçen altyapı koordinatörü Erol Özgür, kalan 3 maçta gençlere şans vererek yeni sezondaki alternatifleri artırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılarda divan kurulu, 25 Nisan Çarşamba günü toplanarak kulüpteki gelişmeleri görüşecek.

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12 futbolcu yol ayrımında
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