3 milyon ziyaretçi bekleniyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "Beyaz cennet" Pamukkale'ye, yapılan tanıtım çalışmalarıyla 3 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizmciler, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2016 yılında yerli turistleri Pamukkale'ye çekebilmek için tanıtım çalışmalarına başladı. Tanıtım faaliyetlerinin sosyal medyada da etkin kullanılmasının ardından Pamukkale'ye ziyaretçi sayısında gözle görülür artışlar yaşandı. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Bölgeye turist çekebilmek için 2016'da başlatılan kampanya ile 900 bin civarında olan ziyaretçi sayısı 2017'de 1 milyon 524 bine ulaştı. Bu yıl ise geçen seneye göre daha iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi.

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