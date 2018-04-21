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Akhisar 2. kez dalya diyecek

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Akhisar 2. kez dalya diyecek

'de 6 sezondur mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın 'yi konuk edecek. Akhisarspor, bu müsabakayla Süper Lig'de 200. maçına çıkacak. Ligde daha önce oynadığı 199 karşılaşmada 66 galibiyet, 54 beraberlik ve 79 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 247 gol atıp, kalesinde 281 gol gördü. En başarılı sezonunu geçen sene geçiren Ege temsilcisi, sezonu 48 puanla 7. sırada bitirmişti. Bu yıl istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, son 5 hafta öncesinde 34 puanla düşme hattındaki Atiker Konyaspor'un 5 puan önünde 12. sırada yer alıyor.

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Akhisar 2. kez dalya diyecek
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