Alaçatı Havalimanı’na 5 firmadan teklif geldi

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinde 5 firmanın teklifler alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale öncesi, komisyon başkanı DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, kısa açıklamada bulundu. Kurt, proje kapsamında 1 milyon 697 bin metrekare arazi alanı, 2 bin metrekare terminal alanı olacak havalimanında 5 uçak park kapasitesi bulunacağını kaydetti. En yüksek teklifi veren birden fazla istekli olması halinde açık pazarlık usulünün uygulanacağını dile getiren Kurt, ihale sonucunun DHMİ Yönetim Kurulu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından onaylanmasını müteakip resmiyet kazanacağını söyledi.

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