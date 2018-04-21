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taraftarını tribüne çağırdı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Altay taraftarını tribüne çağırdı

2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren 'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yarın evlerinde oynayacakları kritik Hacettepespor maçı öncesi taraftarlardan, camiadan, li futbolseverlerden ve kentin dinamiklerinden destek istedi. Şampiyonluk iddialarının tribünde oluşacak sinerjiyle güçleneceğini dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Hak ettiğimiz 1. Lig'e giden yolda özellikle İzmir'de oynayacağımız Hacettepe ve Gümüşhanespor müsabakalarında seyirci desteği en büyük gücümüz olacak. Hacettepe karşılaşmasında tribünlerde Altay'a yakışacak, küfürsüz ve centilmenliğin hakim olacak bir maç izleyeceğimize inanıyorum" dedi.

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Altay taraftarını tribüne çağırdı
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