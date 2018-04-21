Altay taraftarını tribüne çağırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yarın evlerinde oynayacakları kritik Hacettepespor maçı öncesi taraftarlardan, camiadan, İzmirli futbolseverlerden ve kentin dinamiklerinden destek istedi. Şampiyonluk iddialarının tribünde oluşacak sinerjiyle güçleneceğini dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Hak ettiğimiz 1. Lig'e giden yolda özellikle İzmir'de oynayacağımız Hacettepe ve Gümüşhanespor müsabakalarında seyirci desteği en büyük gücümüz olacak. Hacettepe karşılaşmasında tribünlerde Altay'a yakışacak, küfürsüz ve centilmenliğin hakim olacak bir maç izleyeceğimize inanıyorum" dedi.

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