Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Asansörcüler gün sayıyor

Asansörcüler gün sayıyor

INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri , 2018 tarihleri arasında Fuar ’de gerçekleşecek. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “Fuarımız sektöre yine yön verecek” dedi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Asansörcüler gün sayıyor

Asansör sektörünün Ege Zirvesi niteliğindeki INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri , arasında 'de düzenlenecek. İki yılda bir Efor Fuarcılık'ın Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) işbirliği ile düzenlediği organizasyon Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerine önemli iş fırsatları sunacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen sektör paydaşlarının doğru yatırım yapabilmeleri açısından mutlaka INELEX 2018 fuarındaki son trendleri yakından incelemeleri gerektiğini vurguladı. Fuarın sektöre yön verdiğini ifade eden Eyigele, "Yaklaşık 150 firma ve marka standında ürünlerini sergileyecek" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asansörcüler gün sayıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN