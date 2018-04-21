Asansörcüler gün sayıyor

Asansör sektörünün Ege Zirvesi niteliğindeki INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı, 26-28 Nisan arasında İzmir'de düzenlenecek. İki yılda bir Efor Fuarcılık'ın Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (EAYSAD) işbirliği ile düzenlediği organizasyon Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerine önemli iş fırsatları sunacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen sektör paydaşlarının doğru yatırım yapabilmeleri açısından mutlaka INELEX 2018 fuarındaki son trendleri yakından incelemeleri gerektiğini vurguladı. Fuarın sektöre yön verdiğini ifade eden Eyigele, "Yaklaşık 150 firma ve marka standında ürünlerini sergileyecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU