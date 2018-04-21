Asansörde topuk sesleri dernekleşti

Türk asansör sektörünün 7 önemli sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri bir araya gelerek Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği'ni (AYSKAD) kurdu. 'Asansörde Topuk Sesleri Grubu'na mensup 28 işkadınının kurduğu dernek, güçlü yönetim kadrosuyla gelecek vaat eden bir STK olarak sektördeki yerini aldı. AYSKAD Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Kaya derneklerinin demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı olduğunu vurguladı. AYSKAD, sektörün önde gelen firmalarının son teknolojilerini sergileyeceği 26-28 Nisan tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek Ine - lex Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı'na katılacak. Burada ilk standını açarak ilk kez görücüye çıkacak.

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