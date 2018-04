Ayvalık’ta deniz dibi temizliği yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizleme çalışması yapıldı. Dünya dalış rekortmeni Derya Can'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki dalgıçların da katıldığı etkinlikte, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı sahilinde deniz dibi temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bir saatlik etkinlikte denizden çıkarılan atıklar meydanda sergilendi. Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle, Balıkesir'deki turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ın tanıtımını Türkiye ve dünyaya yapabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Deniz dibi temizlik çalışmalarına katılan dünya dalış rekortmeni sporcu Derya Can ise, "Deniz dibinden bir saatte çıkan çöpleri sergiledik. Gerçekten de denizlerimizi kirletiyoruz. Dünyada deniz temizliği çok önemli. Halkımızdan bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü denize atılan her pislik, geleceğimize emanet edeceğimiz denizlerimizi yok etmek demek. Biz bu bilinci çocuklarımıza öğreteceğiz, onlar da kendi çocuklarına öğretecekler" dedi.

