Doğayla iç içe şehrin yanı başında

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Altındağ'da Gürtaş İnşaat-Gordion Group'un yapımını sürdürdüğü Altın Orman projesi doğayla iç içe konumu, eşsiz körfez manzarası ve ulaşım olanaklarıyla dikkatleri çekiyor. Aralık 2019'da tamamlanacak Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, geniş sosyal donatılarının yanında özellikle çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor. Altın Orman'ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdıklarını söyleyen Gordion Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Başalma, daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladıklarına dikkat çekti.

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