Kutlu yürüyüş devam edecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi yapılan çalışmalar ve 28 Nisan'daki AK Parti İzmir İl Kongresi hakkında Egeli Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İl kongresine hazırlanırken 24 Haziran'da erken seçim kararı alındığını söyleyen Şengül, "Bir hafta içinde seçime hazır hale geliriz. Sahada zaten kongre ile başlayan bir ön çalışma vardı. Teşkilatlarımızla beraber olduk. Teşkilatlarımızda inanılmaz bir motivasyon ve canlılık var. İnşallah il kongremizde de bu motivasyon ve canlılığı doruk noktasına çıkartıp seçim çalışmalarına startı vereceğiz" dedi.

'İZMİR'İ İYİ TANIYORUZ'

İzmir'in sorunlarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Şengül, "Nerede oy alıp nerede almadığımızı da biliyoruz. 24 Haziran erken seçimleri öncesi bire bir özel sandık bazlı çalışmalar yürüteceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Kadınlarımız ve gençlerimiz, ana kademe bu deneyimlerimi yaşamış tecrübeli bir partiyiz. Gençlik ve kadın kolları kongremizi tamamladık. Yeni katılımlar sağlanıyor. Değişim ve dönüşümler yaşandı. Gençlik kollarımızla ve ana kadememizle hazırız. 100 bin kişiyi anında sahaya indirebiliriz" şeklinde konuştu. Hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını ve en hazırlıklı partinin AK Parti olduğunun altını çizen Başkan Şengül, şöyle devam etti: "Her an seçim olacakmış gibi bütün eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Sürekli sahalardayız. AK Parti İzmir İl Kongresi ile birlikte 28 Nisan'da seçim startını vereceğiz. Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım da katılacak. Belki de Türkiye'deki ilk seçim startı İzmir'den verilecek. 100 bin kişilik bir miting yapılacak. Kongremize 100 bin kişi bekliyoruz. Kongremizde İzmir'e özel ciddi sürprizlerimiz olacak. Çok renkli bir kongre olacak. Kongremizde seçime ne kadar hazır olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana göstereceğiz. Yıllardır olduğu gibi 'Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam' demek için tüm İzmirli hemşerilerimizi 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu'na davet ediyorum."