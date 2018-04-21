Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Merkezefendi’de kınalı kuzulara veda gecesi

Merkezefendi’de kınalı kuzulara veda gecesi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Merkezefendi’de kınalı kuzulara veda gecesi

'de, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek 105 gence kına yakıldı. , "Vatan için gidin sağ salim dönün" projesi kapsamında, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda "98/2 tertip ve 371. dönem asker kınası ve çanta hediye töreni" düzenledi. Vatani görevini yapacak gençlerin aileleri ile katıldığı etkinlikte, Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Gençlerimize ve ailelerine moral olması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Başlattığımız bu projeyi sürekli hale getireceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkezefendi’de kınalı kuzulara veda gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN