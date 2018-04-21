Merkezefendi’de kınalı kuzulara veda gecesi

Denizli'de, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek 105 gence kına yakıldı. Merkezefendi Belediyesi, "Vatan için gidin sağ salim dönün" projesi kapsamında, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda "98/2 tertip ve 371. dönem asker kınası ve çanta hediye töreni" düzenledi. Vatani görevini yapacak gençlerin aileleri ile katıldığı etkinlikte, Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Gençlerimize ve ailelerine moral olması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Başlattığımız bu projeyi sürekli hale getireceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU