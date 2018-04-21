Turizmcilerden seçim kampanyası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'e alınması, turizm sektöründe de hareketliliğe neden oldu. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, seçimden en çok kendi bölgelerinin etkileneceğini, rezervasyon iptallerinin yaşanmasını beklediklerini, bunun için de kampanyalar yapacaklarını söyledi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise şu ana kadara otelciler olarak 4 milyonu geçen erken rezervasyon yaptıklarını, hedeflerinin 6 milyon olduğunu, seçimlerle ilgili meydana gelecek az bir etkilenmeyi, dış turizmle kapatabileceklerini ifade etti.

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