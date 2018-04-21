Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Turizmcilerden seçim kampanyası

cilerden kampanyası

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Turizmcilerden seçim kampanyası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel lerinin 24 Haziran 2018'e alınması, sektöründe de hareketliliğe neden oldu. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, seçimden en çok kendi bölgelerinin etkileneceğini, rezervasyon iptallerinin yaşanmasını beklediklerini, bunun için de kampanyalar yapacaklarını söyledi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise şu ana kadara otelciler olarak 4 milyonu geçen erken rezervasyon yaptıklarını, hedeflerinin 6 milyon olduğunu, seçimlerle ilgili meydana gelecek az bir etkilenmeyi, dış turizmle kapatabileceklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizmcilerden seçim kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN