Yakılacak ağaçlara hayat verdi

Balıkesir'in 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde yakılmak için bir kenara atılan ağaç parçalarını toplayıp özel tasarımlar yapan ahşap ustası Uğur Armutçu'nun el emeği ürünleri rağbet görüyor. Doğal ürünlerin yeniden revaçta olmasıyla bu alandaki özel tasarım el sanatları da tercih edilmeye başlandı. Ev veya iş yerlerine otantik bir hava katmak isteyenler, özel tasarım ürünler üreten ustaların yolunu tutuyor. Yakılmak üzere ayrılan ağaçları toplayan 29 yaşındaki ahşap ustası Uğur Armutçu, kişiye özel tasarımlar yapıyor. Armutçu, "Budanmak marifetiyle kesilen zeytin ağaçlarını yanmaktan kurtarıyorum hem de ömür boyu kullanılabilecek ürünler ortaya çıkarıyorum. Yemek ve ofis masası siparişi geliyor" dedi.

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