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Biri can biri şan derdinde

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Biri can biri şan derdinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren ile şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor, bugün hayati önem taşıyan maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Serkan Tokat'ın yöneteceği derbisinin başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Ev sahibi Bucaspor'da kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz Aydın görev yapamayacak. Konuk ekip Menemen'de ise sol bek Yasin Güreler derbide forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1 TL olarak satışa sunulacak. Menemen Belediyesporlu futbolseverler ise güvenlik nedeniyle stada giremeyecek.

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Biri can biri şan derdinde
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