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İyi olan kazansın

’nda adını ilk kez finale yazdıran Akhisarspor, Ege derbisinde Avrupa hedefini kovalayan ’yi ağırlayacak

Giriş Tarihi: 22.4.2018
İyi olan kazansın

Ziraat yarı final rövanş maçında deplasmanda 'ı 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan ve tarihinde ilk kez finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor 'in 30'uncu haftasında 'yi konuk edecek. Akhisar Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Galatasaray'ı eleyerek büyük moral bulan Akhisarspor'un ü , eski takımı Göztepe'yi yenerek üst sıralara doğru tırmanışa geçeceklerini söyledi. Evlerinde oynadıkları son 3 maçı kaybettiklerini hatırlatan Buruk, "Ege derbisinde Göztepe gibi çok önemli bir takımla karşılaşacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR TAKIMIZ"
Geçen hafta 2-1 kazandıkları maçıyla çıkışa geçtiklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, "Akhisarspor kupada önemli bir galibiyet aldı ve oldukça moralliler. Ancak biz de iyi bir takımız. Kendimize yakışan futbolu oynayacağız" dedi.

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