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Jandarmadan barkodlu dönem

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Jandarmadan barkodlu dönem

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz ayları öncesi yaptıkları denetimlerde, plaka, kimlik ve ehliyetlere bakıldığında kolaylıkla kontrol edilen, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren 'Tak bul' ve 'barkot' sistemini de kullandı. Barkod kimlik okuma sistemiyle ekipler, denetimlerini kısa sürede gerçekleştirdi. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını, hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi.

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Jandarmadan barkodlu dönem
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