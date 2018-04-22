Tarlada ödev

İzmir'e 150 kilometre uzaklıktaki Beydağ İlçesi'nin Yukarı Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ayşe Arıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle öğrenci oldu. Arıcıoğlu'nun dağ mahallesindeki evine haftada 3 gün giden öğretmen, 1 ayda kendisine okuma yazma öğretti. Yatalak kayınvalidesiyle ilgilenmek, tarlasındaki günlük işleri yapmak zorunda olduğu için ilçede açılan kursa gidemeyen Arıcıoğlu, evine gelen öğretmen sayesinde okuma yazma öğrendi. Arıcıoğlu, çocukken okulun evlerine uzak olması, babasının da "kızların okulda ne işi var" şeklindeki düşüncesi nedeniyle okula gidemediğini anlattı. Çocukluğunda okul yerine tarlada çalışmaya gittiğini, hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Arıcıoğlu, "Ama şimdi okuma yazma öğreneceğiz diye uğraşıyoruz" dedi. Hastası, ev ve tarladaki işleri, hayvanlar gibi nedenlerle zaman zaman evde ödev yapmaya fırsat bulamadığını aktaran Arıcıoğlu, "Tarlaya gidiyoruz. Eşim çalışıyor, ben ot biçiyorum, tarlayı onun sürmesi için hazırlıyorum. O sürerken benim dinlenme sürem oluyor. O sırada ödevlerimi yapıyorum. İnekleri de bahçeye götürüyorum. Onlar dururken ödevlerimi bitiyorum" dedi. Harflere isimler vererek öğrenen Arıcıoğlu, "Harfleri aklımda tutmak için onlara isim verdim. B harfini 'baba' kelimesinden tanıyorum. D'ye koca göbekli, büyük R harfine iki bacaklı, H'ye merdiven diyorum" diye konuştu.

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