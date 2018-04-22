Yemekler yarışıyor İzmir tanıtılıyor

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali 40 ülkeden 500 yarışmacının katılımıyla başladı. Festivalin proje ortağı ülke Ukrayna, onur konuğu ülke Bosna Herkes ve onur konuğu şehir ise lezzetleri ile meşhur Gaziantep şehri oldu. Festivalde usta aşçılar hünerlerini sergilerken, ünlü sanatçılar da Kemalpaşalılar ile buluşuyor. Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Cennet vatanımızı da bu programlarla tanıtmaya çalışıyoruz. Katılan tüm misafirlerimizi kentimizin farklı ilçelerini de gezdirerek Türkiye'mizin ve İzmir'imizin tanıtımını yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

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