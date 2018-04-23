Başbakan’dan eğitime destek Başbakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile ailesi tarafından yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile Bahar Yıldırım İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi





SARILDIĞINI HİSSEDİYORUM

"Rahmetli annemin ve sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan okulu güzel ilçemiz, İzmir'in en vefakar ilçelerinden biri Karabağlar'a armağan ediyoruz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili anneminde ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin şevkatli kolları ile bana sarıldığını hissediyorum. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında yetim bıraktığında bizim çok ama çok okumamızı isterdi. Biliyorum ki şuan da onun ruhu bizi görüyor ve bu manzaradan mutlu oluyor. Kayınvalidem Havva anam da bana anamın yokluğunu hiç hissettirmedi. Bize hep kol kanat gerdi. Sağlık nedenleri ile bugün aramızda değil ama kendisinin de ellerinden öpüyorum" diye konuştu. "İzmir'i tanımaktan, İzmirli olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, rabbime hamdediyorum" diyen Başbaka, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin duygusal bir yönü var. Bu ülke o dönem Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış yeni bir ülke. Anasını, babasını kaybetmiş, yetim öksüz kalmış yavrularımız var. Bu durumu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzü gülsün, bir nebze teselli bulsun diye şenlikler düzenlenmesini emrediyor. Gerçekten de çocuklarımız unutulmaz bir gün yaşıyor. Bu anlamlı günün arkasından Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan ediyor. 23 Nisan o günden itibaren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ediliyor. Bundan sonra da ilelebet kutlamaya devam edeceğiz" dedi.



SÖZ ALDIK

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından okulun yapımına katkıda bulunan çocukları ve protokoldeki davetlilerle birlikte iki okulun açılışı dua okunduktan sonra kurdelesini kesti. Hayırseverlere ayrıca teşekkür plaketi verildi. İzmir'de 2 yıl içinde tekli eğitime geçileceğini belirten Binali Yıldırım, "Tekli eğitim için 100 okula ihtiyaç var. 20 tanesi için şimdiden hayırseverlerimizden söz aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, konuşma yapacağı sahneye torunu Ali Köylübay ile beraber çıktı. Başbakan Yıldırım'ın tüm konşuması boyunca sahnede kalan torunu sempatik hareketleriyle kendisine hayran bıraktı.



İZMİR İÇİN FİDAN DİKTİ

Başbakan Binali Yıldırım, okul açılışının ardından Menderes'te geçen yılın temmuz ayında çıkan orman yangınında kül olan bölgedeki "Yemyeşil İzmir için hepimiz seferberiz" adıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Yıldırım, "Daha yeşil bir Türkiye için, İzmir için yorulmadan çalışıyoruz. 15 yıl içinde 4 milyar 39 milyon fidan diktik. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak 24 Haziran'da görevimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız. Ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmir'e hizmetim devam edecek. Çünkü İzmir benim evim. Vatanımın en güzel köşesinden bir yer. İzmir kurtuluşun demokrasinin şehri" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başbakan Binali Yıldırım, programı kapsamında İzmir 'e geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk olarak, 1 Kasım genel seçimlerinde partilerinin yüzde 82 oy aldığı Menderes İlçesi'ndeki Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Köylülerle, kahvaltıda bir araya gelen Başbakan çay içip sohbet etti. Başbakan Yıldırım, ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Karabağlar İlçesi Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışları ile yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, çocukları ve torunu Ali Köylübay'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Partili ilçe belediye başkanları, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve eşleri ile çok sayıda davetli katıldı."Rahmetli annemin ve sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan okulu güzel ilçemiz, İzmir'in en vefakar ilçelerinden biri Karabağlar'a armağan ediyoruz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili anneminde ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin şevkatli kolları ile bana sarıldığını hissediyorum. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında yetim bıraktığında bizim çok ama çok okumamızı isterdi. Biliyorum ki şuan da onun ruhu bizi görüyor ve bu manzaradan mutlu oluyor. Kayınvalidem Havva anam da bana anamın yokluğunu hiç hissettirmedi. Bize hep kol kanat gerdi. Sağlık nedenleri ile bugün aramızda değil ama kendisinin de ellerinden öpüyorum" diye konuştu. "İzmir'i tanımaktan, İzmirli olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, rabbime hamdediyorum" diyen Başbaka, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin duygusal bir yönü var. Bu ülke o dönem Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış yeni bir ülke. Anasını, babasını kaybetmiş, yetim öksüz kalmış yavrularımız var. Bu durumu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzü gülsün, bir nebze teselli bulsun diye şenlikler düzenlenmesini emrediyor. Gerçekten de çocuklarımız unutulmaz bir gün yaşıyor. Bu anlamlı günün arkasından Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan ediyor. 23 Nisan o günden itibaren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ediliyor. Bundan sonra da ilelebet kutlamaya devam edeceğiz" dedi.Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından okulun yapımına katkıda bulunan çocukları ve protokoldeki davetlilerle birlikte iki okulun açılışı dua okunduktan sonra kurdelesini kesti. Hayırseverlere ayrıca teşekkür plaketi verildi. İzmir'de 2 yıl içinde tekli eğitime geçileceğini belirten Binali Yıldırım, "Tekli eğitim için 100 okula ihtiyaç var. 20 tanesi için şimdiden hayırseverlerimizden söz aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, konuşma yapacağı sahneye torunu Ali Köylübay ile beraber çıktı. Başbakan Yıldırım'ın tüm konşuması boyunca sahnede kalan torunu sempatik hareketleriyle kendisine hayran bıraktı.BaşbakanBinali Yıldırım, okul açılışının ardından Menderes'te geçen yılın temmuz ayında çıkan orman yangınında kül olan bölgedeki "Yemyeşil İzmir için hepimiz seferberiz" adıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Yıldırım, "Daha yeşil bir Türkiye için, İzmir için yorulmadan çalışıyoruz. 15 yıl içinde 4 milyar 39 milyon fidan diktik. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak 24 Haziran'da görevimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız. Ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmir'e hizmetim devam edecek. Çünkü İzmir benim evim. Vatanımın en güzel köşesinden bir yer. İzmir kurtuluşun demokrasinin şehri" dedi.