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Gaziemir’de dans rüzgarı esti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Gaziemir’de dans rüzgarı esti
'in Gaziemir ilçesinde, 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne 10 ülkeden katılan ekipler ve Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile Gaziemir Folklor Eğitim Merkezi ekibi yöresel oyunlarını kentin meydanlarında sergiledi. Abdullah Arda Meydanı ile Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ve Batman ile Sivas illerinden gelen ekipler, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Gaziemir Folklor Eğitim Merkezi oyuncuları sahne aldı. Özellikle, Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde yeteneklerini sergileyen çocukların gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.
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Gaziemir’de dans rüzgarı esti
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