KSK yokları oynadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup
'ta geçtiğimiz hafta Karagümrük'e İzmir'de 1-0 yenilerek 38 yıl sonra 3. Lig'e düşen Karşıyaka, Konya Anadolu Selçukspor'da deplasmanda 3-0 mağlup oldu. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücadele iki takım da gol yollarında etkili olamadı ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarının başında Karşıyaka Hakan Kuş ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Oyuna ev sahibi ekip ağırlığını koydu. 59'da Seddar topu ağlara gönderdi. Konya ekibi 1-0 öne geçti. 73'te Konya Anadolu Selçuk Mücait'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 88'de Ali Yaşar'ın golü maçın sonucunu belirledi: 3-0.