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Lebip Timor: Şampiyonluk provası

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Şampiyonluk provası Altay, liderlik uğruna puan kaybı yaşamak istemiyordu. Çok koşan rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle maça alışılagelmişin dışında maça hızlı başlasa da, net pozisyonlar üretmekte zorlanıyor, rakip Hacettepe ise ani çıkışlarda daha net pozisyonlar buluyordu. her geçen dakika taraftarın artan coşkusuna sahadakiler de kulak verince Hüsamettin'in golüyle soyunma odasına önde gittiler. İkinci yarı ise, atılan goller art arda çıkan sarı kartlarla nefes kesiyordu. 53. dakika oynanırken ani bir kontratakta konuk takım skoru eşitlediğinde sahadakiler de tribündekiler de beraberliğe boyun eğmiyordu.

BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ
Önce golcüsü Murat Uluç ile, Altay öne geçiyor, uzatma dakikalarında ise Ozan Sol'un attığı 3. golle hem 3 puanı hem de son 2 haftadaki şampiyonluk umutlarını perçinliyorlardı adeta. Maçta yaşanan heyecan siyah-beyazlıların 3. golünün atıldığı dakikalarda Şanlıurfa'dan gelen beraberlik golünün haberi saha içinde ve tribünlerde karnaval havası yaşattı. Takım beraberliğe düşmesine rağmen hem taraftarı hem sahadaki oyuncusuyla büyük takım refleksi gösteren Altay'ın bu haklı sevinci sanki 2 hafta sonra yaşanacak bir şampiyonluğun provası gibiydi.
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Lebip Timor: Şampiyonluk provası
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