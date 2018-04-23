Lebip Timor: Şampiyonluk provası

BUGÜN NELER OLDU

liderlik uğruna puan kaybı yaşamak istemiyordu. Çok koşan rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle maça alışılagelmişin dışında maça hızlı başlasa da, net pozisyonlar üretmekte zorlanıyor, rakipise ani çıkışlarda daha net pozisyonlar buluyordu. her geçen dakika taraftarın artan coşkusuna sahadakiler de kulak verincesoyunma odasına önde gittiler. İkinci yarı ise, atılan goller art arda çıkan sarı kartlarla nefes kesiyordu.oynanırken ani bir kontratakta konuk takım skoru eşitlediğinde sahadakiler de tribündekiler de beraberliğeÖnce golcüsüile, Altay öne geçiyor, uzatma dakikalarında iseattığı 3. golle hem 3 puanı hem de son 2 haftadakiperçinliyorlardı adeta. Maçta yaşanan heyecan siyah-beyazlıların 3. golünün atıldığı dakikalardagelen beraberlik golünün haberi saha içinde ve tribünlerdeyaşattı. Takım beraberliğe düşmesine rağmen hem taraftarı hem sahadaki oyuncusuyla büyük takım refleksi gösteren Altay'ın bu haklı sevinci sanki 2 hafta sonra yaşanacak bir