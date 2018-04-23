Lebip Timor: Şampiyonluk provası

Şampiyonluk provası Altay,
liderlik uğruna puan kaybı yaşamak istemiyordu. Çok koşan rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle maça alışılagelmişin dışında maça hızlı başlasa da, net pozisyonlar üretmekte zorlanıyor, rakip Hacettepe
ise ani çıkışlarda daha net pozisyonlar buluyordu. her geçen dakika taraftarın artan coşkusuna sahadakiler de kulak verince Hüsamettin'in golüyle
soyunma odasına önde gittiler. İkinci yarı ise, atılan goller art arda çıkan sarı kartlarla nefes kesiyordu. 53. dakika
oynanırken ani bir kontratakta konuk takım skoru eşitlediğinde sahadakiler de tribündekiler de beraberliğe boyun eğmiyordu. BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ
Önce golcüsü Murat Uluç
ile, Altay öne geçiyor, uzatma dakikalarında ise Ozan Sol'un
attığı 3. golle hem 3 puanı hem de son 2 haftadaki şampiyonluk umutlarını
perçinliyorlardı adeta. Maçta yaşanan heyecan siyah-beyazlıların 3. golünün atıldığı dakikalarda Şanlıurfa'dan
gelen beraberlik golünün haberi saha içinde ve tribünlerde karnaval havası
yaşattı. Takım beraberliğe düşmesine rağmen hem taraftarı hem sahadaki oyuncusuyla büyük takım refleksi gösteren Altay'ın bu haklı sevinci sanki 2 hafta sonra yaşanacak bir şampiyonluğun provası gibiydi.