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Minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı
Mavişehir'de bulunan Lugo Kids Anaokulları öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Şarkıların söylendiği gösterilerin yapıldığı ve kapanışta 10. Yıl Marşı'nın söylendiği etkinlikler dizisinin sonunda minik öğrenciler büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayrakları ve beyazlar içinde giyinen öğrencilerin performansı ise görülmeye değerdi. Okulun kurucularından Canan Tiryakigil, "Çocuklarımız kendi bayramları olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çok güzel bir gösteri oldu. Bizlerde 'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günün önemini öğrencilerimize sonuna kadar aktaracağız" dedi.
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Minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı
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