Sarı-lacivertliler puanları paylaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor
ile şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor
'un maçında kazanan çıkmadı. Menemen Belediyespor 26. dakikada Samed Ali'nin golüyle öne geçerken, 73'te İbrahim Buca'ya beraberliği sağladı. İki İzmirli de aldıkları birer puana sevinemedi. Menemen lider Hatayspor'un kayıp yaşadığı haftada kazanamadı ve lidermikten oldu. Bucaspor da rakibi Bodrumspor'un galip gelmesiyle avantajını kaybetti. Tuzlaspor'un da berabere kalmasıyla fırsatı kaçırdı.