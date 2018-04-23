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Sarı-lacivertliler puanları paylaştı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Sarı-lacivertliler puanları paylaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ile şampiyonluk hesapları yapan 'un maçında kazanan çıkmadı. Menemen Belediyespor 26. dakikada Samed Ali'nin golüyle öne geçerken, 73'te İbrahim Buca'ya beraberliği sağladı. İki İzmirli de aldıkları birer puana sevinemedi. Menemen lider Hatayspor'un kayıp yaşadığı haftada kazanamadı ve lidermikten oldu. Bucaspor da rakibi Bodrumspor'un galip gelmesiyle avantajını kaybetti. Tuzlaspor'un da berabere kalmasıyla fırsatı kaçırdı.
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Sarı-lacivertliler puanları paylaştı
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