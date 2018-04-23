Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > SoloTürk nefesleri kesti

SoloTürk nefesleri kesti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
SoloTürk nefesleri kesti
'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı Solo- Türk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Fuar Merkezi'nin arkasındaki boş alana kurulan platformun çevresine, Solo- Türk'ün gösterisini izlemek için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Gösteri öncesi alanı dolduran vatandaşlar, SoloTürk'ün tişört, şapka, anahtarlık, bileklik gibi hediyelik eşyalarının satıldığı standa akın etti. SoloTürk Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Yüzbaşı Doğan, yaklaşık 20 dakika süren gösterisindeki sortilerle, alçak uçuş da gerçekleştirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SoloTürk nefesleri kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN