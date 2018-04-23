SoloTürk nefesleri kesti

Manisa
'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı Solo- Türk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Fuar Merkezi'nin arkasındaki boş alana kurulan platformun çevresine, Solo- Türk'ün gösterisini izlemek için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Gösteri öncesi alanı dolduran vatandaşlar, SoloTürk'ün tişört, şapka, anahtarlık, bileklik gibi hediyelik eşyalarının satıldığı standa akın etti. SoloTürk Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Yüzbaşı Doğan, yaklaşık 20 dakika süren gösterisindeki sortilerle, alçak uçuş da gerçekleştirdi.