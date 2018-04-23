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Yörük göçü canlandırıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Yörük göçü canlandırıldı
Edremit Yörükler Derneği tarafından düzenlenen "Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği" kapsamında ilçede yörük göçü canlandırıldı. Edremit'teki Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde mehter takımı ve yöresel gösteri ekipleri ilgi topladı. Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu ve ilçe merkezindeki etkinlikler sona erdi. döneminde tabak ve deri işçilerinin, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumuyla boyayıp, keçi, koyun postu ve at kuyruklarıyla donatılan Tülütabaklar'ın gösterisi ilgiyle izlendi.
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Yörük göçü canlandırıldı
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