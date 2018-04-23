Edremit
Yörükler Derneği tarafından düzenlenen "Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği" kapsamında ilçede yörük göçü canlandırıldı. Edremit'teki Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde mehter takımı ve yöresel gösteri ekipleri ilgi topladı. Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu ve ilçe merkezindeki etkinlikler sona erdi. Milli Mücadele
döneminde tabak ve deri işçilerinin, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumuyla boyayıp, keçi, koyun postu ve at kuyruklarıyla donatılan Tülütabaklar'ın gösterisi ilgiyle izlendi.