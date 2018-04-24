Altay şampiyonluğa inandı

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bugşasspor'u yendikten sonra evinde Hacettepespor'u mağlup ederek bitime 2 hafta kala lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren 2. sıradaki 60 puanlı Altay, şampiyonluk hedefine ulaşmak için ipleri eline aldı. Bu hafta Pendikspor'la (D) karşılaştıktan sonra final niteliğindeki son maçta Gümüşhanespor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, bu iki müsabakadan 6 puan çıkarması halinde başka hesap yapmadan direkt şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamak isteyen İzmir
ekibi, en son 2010- 11 sezonunda yer aldığı Spor Toto 1. Lig'e 7 yıl sonra dönmek için gün saymaya başladı. OTOBÜS YANDI
Hacettepe maçının ardından Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki yangın korkuttu. Altyapı ekiplerini taşıyan takım otobüsü, geçtiğimiz gece geç saatlerde tesislerde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tesislere sıçramadan söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, otobüsün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.