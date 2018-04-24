Altay şampiyonluğa inandı Şampiyonluk yarışındaki Altay, haftayı 3 puanla kapatırken rakipleri puan kaybedince haftanın en karlı takımı oldu. Siyah-beyazlılar, ligde şampiyonluk için ipleri eline aldı

Giriş Tarihi: 24.4.2018