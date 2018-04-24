Denize düşerek yaşamını yitirdi

İzmir
'in Karşıyaka İlçesi'nde Bostanlı Sahili'nde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana gelen olayda deniz kenarında arkadaşıyla birlikte oturan taksi şoförü 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, arkadaşı tuvalete gittiği sırada, bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, denize düştü. Uzun süre suda çırpınan Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, denizden çıkardıkları Beşiktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Beşiktaş'ın arkadaşı olaydan sonra sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu ileri sürülen Hüseyin Beşiktaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. MERDİVENE SIKIŞMIŞTI
Öte yandan boğularak can veren Hüseyin Beşiktaş, yaklaşık 1 sene önce yürüyen merdivende yaralanarak haberlere konu olmuştu. Karşıyaka Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi'nin girişinde bulunan yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin kırılan basamaklarına sol bacağı sıkışan Beşiktaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılmıştı.