Deplasmanda kazanamıyor

Akhisarspor
karşısında da deplasman fobisini yenemeyen ve dış sahada üst üste 8 maçını kazanamayan Göztepe
, beşinci sıraya yükselme fırsatını tepti. Bitime 4 hafta kala 44 puanla altıncı basamağa yükselen Göz- Göz ile beşinci Trabzonspor arasında 2 puan fark kaldı. Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazanamaması halinde beşincinin UEFA Avrupa Ligi'ne gideceği Süper Lig'de kalan 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak sarı-kırmızılılar her şeye rağmen fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Bornova Stadı'nda üst üste Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Göztepe, 33. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek ve son maçta ise şampiyonluk adaylarından Galatasaray'la evinde oynayacak. Akhisar'dan alınan 1 puanı olumlu değerlendiren teknik direktör Tamer Tuna, "Sıralamadaki yerimiz rahat futbol oynamamızı sağlıyor ama deplasmanlarda kazanamıyoruz. Kalan 4 haftada her zaman pozitif futbol oynamayı sürdüreceğiz. Ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz" diye konuştu.