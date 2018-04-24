Dijital ve mobil bankacılığı sevdik

Bankacılık
sektörü teknolojinin hızla değişimine en hızlı uyum gösteren sektörlerin başında gelirken internet bankacılığı, dijital bankacılık ve mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı da katlanarak artıyor. Banka şubelerinden yapabildiğimiz birçok bankacılık ve yatırım işlemini, internet bankacılığı, dijital bankacılık ve mobil bankacılık kullanarak şubeye gitmeden ve çok daha az maliyetle yapabildiğimizi belirten Yaşar Üniversitesi
İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, "Her ne kadar özellikle güven algısı ve işlem çeşitliliği gibi konularda eksik bilgi düzeyinin de etkisiyle neredeyse sadece şubeyi tercih eden müşteri profili olsa da şube dışı özellikle de internet, mobil, telefonla bankacılık gibi alternatif kanalların kullanımı son 10 yılda yaklaşık 5 kat, işlem hacmi ise 10 kattan fazla artış göstermiş durumda. Aralık 2017 itibariyle sistemde kayıtlı; yaklaşık 57 milyon internet bankacılığı, yaklaşık 45 milyon da mobil bankacılık müşterisi bulunuyor" dedi.